أداء متقلب للأسهم المحلية في أسبوع اقتناص الفرص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تراجعت مؤشرات الأسهم المحلية على الصعيد الأسبوعي تحت تأثير تذبذب الأداء من جلسة إلى أخرى، بسبب التوترات الجيوسياسة في المنطقة، لينخفض مؤشر دبي في أسبوع 0.7% إلى مستوى 2749 نقطة، و«أبوظبي» 0.48% عند 5075.68 نقطة.

وفي آخر جلسات الأسبوع المنصرم، شهدت الأسواق عملية ارتداد جماعية للأسهم، بعد هدوء التوترات مع عودة المستثمرين إلى اقتناص الأسعار المغرية؛ الأمر الذي رفع مؤشر سوق دبي 1.32%، و«أبوظبي» 1.12% في جلسة الخميس.

على الرغم من التراجعات الأسبوعية، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 62.2 مليون درهم محصلة، في مقابل قيامهم بعمليات تسييل في أبوظبي.

وتركز شراء الأجانب (غير العرب) في أسبوع على أسهم القطاع المصرفي، وتحديداً «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، تلاه «العربية للطيران»، و«سوق دبي المالي»، و«الاتحاد العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي»، و«داماك»، و«دانة غاز»، و«الدار».



السيولة



ووصلت السيولة الأسبوعية في السوقين إلى 1.38 مليار درهم، منها 805.4 مليون درهم في دبي، و577.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 874.3 مليون سهم، توزعت بواقع 686.4 مليون سهم في دبي، و187.9 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 20.6 ألف صفقة.



سوق دبي



وانخفض مؤشر سوق دبي في أسبوع 0.7% إلى مستوى 2749.26 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات العقار والنقل والاستثمار في مقابل ارتفاع قطاع البنوك.

ونزل قطاع العقار في أسبوع 0.23% بعد نزول «الاتحاد العقارية» 9.59%، و«إعمار للتطوير» 1.02%، و«داماك» 5.66%، و«أرابتك» 6.2%، وذلك في مقابل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.25%، و«إعمار مولز» 0.54%.

وانخفض قطاع الاستثمار 2.75% بعد انخفاض «دبي للاستثمار» 2.29%، و«سوق دبي المالي» 4.59%، و«شعاع كابيتال» 6.18%.

وهبط قطاع النقل 3.46% بعد هبوط «العربية للطيران» 0.63%، و«أرامكس» 2.25%، و«الخليج للملاحة» 17.27%.

وبالعكس صعد قطاع البنوك 0.12% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.54%، على الرغم من انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.54%.



سوق أبوظبي

Advertisements



وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.48% عند مستوى 5075.68 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 0.26% متأثراً بهبوط «أبوظبي الأول» 0.65%، وذلك على الرغم من ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.38%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.93%.

وتراجع قطاع العقار 1% بفعل تراجع «الدار» 0.92%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.6%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.48% نتيجة انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الطاقة 2.85% مع تراجع «دانة غاز» 4.54%، و«طاقة» 2.13%، و«أدنوك للتوزيع» 0.33%.

وانخفض قطاع الاستثمار 2% تحت وطأة نزول «إشراق» 1.25%، و«الواحة كابيتال» 2.59%.



توجه السيولة



وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، احتل الصدارة «أبوظبي الأول» مستقطباً سيولة ب152.7 مليون درهم، مغلقاً عند 15.2 درهم، تلاه في المركز الثاني «اتصالات» بتداولات ب90 مليون درهم، وأغلق عند 16.42 درهم، ثم «الدار» بسيولة قدرها 80.4 مليون درهم، وأقفل عند 2.15 درهم.

وفي سوق دبي كانت التداولات الأكثر من نصيب «إعمار العقارية» باستقطابه 164.76 مليون درهم، مغلقاً عند 4.06 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة وصلت إلى 157.8 مليون درهم، وأقفل سعره عند 5.56 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات ب121.65 مليون درهم، ليغلق عند 12.8 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وكان أكبر الرابحين في أبوظبي خلال أسبوع «البنك العربي المتحد» بنسبة ارتفاع 13.11% مغلقاً عند 1.13 درهم، تلاه «أبوظبي لمواد البناء بلدكو»، وزاد 10.79% ليغلق عند 0.349 درهم، ثم «الشارقة للأسمنت»، وزاد بنسبة 9.71% مغلقاً عند 0.87 درهم.

وبالعكس تراجع «الاتحاد للتأمين» بنسبة 10% ليغلق عند 0.675 درهم، كما تراجع «أبوظبي الوطنية للتأمين أدنيك» بنسبة 10% أيضاً، مغلقاً عند 2.7 درهم، ثم «ميثاق للتأمين التكافلي» بنزوله 8.64% إلى 0.73 درهم.

وفي ما يتعلق بالارتفاعات في سوق دبي، جاء في المقدمة «بنك المشرق» مرتفعاً 13.8% ليغلق عند 80 درهماً، تلاه «المصرف الخليجي التجاري»، وزاد بنسبة 11.25% إلى 0.445 درهم، ثم «السلام القابضة»، وصعد 8.57% إلى 0.38 درهم.

وفي المقابل كان التراجع الأكثر من نصيب «الخليج للملاحة» بنسبة 17.27% مغلقاً عند 0.46 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» وهبط 9.59% إلى 0.245 درهم، ثم «تكافل الإمارات» وتراجع 9.38% ليغلق عند 1.16 درهم.



تداولات الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 87.68 مليون درهم محصلة شراء، منها 62.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و25.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 87.68 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 7.5 مليون درهم محصلة بيع العرب، و80 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي كان التوجه هو الشراء للمستثمرين الخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 33 مليون درهم محصلة شراء، منها 31.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و1.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 33 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.2 مليون درهم محصلة بيع العرب، و30.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 7.5 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل قيامها بعمليات تسييل في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 6.8 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، فقد اتجهوا نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 6.8 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 7.5 مليون درهم محصلة بيع.