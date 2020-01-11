شكرا لقرائتكم خبر عن «واجـــا».. أجمل الشواطئ النهرية في أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما العامل المشترك بين الرمال البيضاء الناعمة لشاطئ كاباريتا في نيو ساوث ويلز، وجزيرة ماريا المعزولة وضفاف نهر على بعد 170 ميلاً من أقرب ساحل؟ لقد اختيرت ضمن أفضل 10 شواطئ في أستراليا لعام 2020.

وحلّ في المرتبة التاسعة شاطئ واجا الذي يقع على بعد 170 ميلاً من أقرب ساحل. وقال براد فارمر، سفير الشواطئ في وكالة السياحة الأسترالية: إن اختيار هذه الوجهة ضمن القائمة السنوية يفتح المجال أمام شواطئ أخرى للمنافسة على مركز في هذه القائمة.

إلا أن المعلومات التي تلقاها فارمر عن وجود شاطئ رائع في مدينة «واجا واجا» بمنطقة نيو ساوث ويلز، والتي تعني «الغربان» أو «مكان الغربان»، دفعته إلى زيارة الشاطئ بنفسه لتقييمه.

وفي ذلك يقول فارمر: «إنها منطقة جميلة على ضفاف نهر موروبيدجي، حيث تزدهر حفلات الشواء، كما رأيت كلاباً تمرح وأشخاصاً يلعبون الكريكيت، فضلاً عن الأطفال والكبار الذين يستمتعون بالسباحة»، موضحاً أن هناك مشاركة ديموغرافية واسعة في هذا الفضاء.

وكان فارمر مدافعاً منذ فترة طويلة عن السواحل الأسترالية، حيث صنف رسمياً شواطئ البلاد في كتابه «أفضل 101 شاطئ في أستراليا» في عام 2012، وهو مشروع كان يفكر فيه منذ عام 1984، عندما زار 3 آلاف شاطئ في أستراليا من أصل 11,761 شاطئاً، لكتابة دليل عن ركوب الأمواج في أستراليا.

ومن خلال تحديد شاطئ واجا واختيار بحرية ماكينزي في جزيرة فريزر ضمن قائمة هذا العام، فإن فارمر يعيد تعريف معنى «شاطئ» في أستراليا، حيث أضاف إلى قائمته السنوية ضفة نهر وبحيرة، وهو ما يزيد بذلك إجمالي عدد الشواطئ المعترف بها في البلاد. وقال فارمر: «من اليوم أعلن عن زيادة عدد الشواطئ في أستراليا».

وتعتبر «واجا واجا» مدينة رائعة نابضة بالحياة، تتميز بمساحاتها الخضراء ونظافتها ونقاء جوها ومياهها الزرقاء الرائعة.

وتضم المدينة العديد من الأماكن السياحية، فضلاً عن عدد من المتاحف المميزة والمناطق الطبيعة الجذابة، إضافة إلى أنها وجهة مفضلة لمن يحبون المهرجانات الثقافية والفنية.

وأصبحت السياحة جزءاً متزايداً الأهمية من الاقتصاد المحلي لواجا واجا، حيث ارتفعت أعداد الزوار بنسبة 7% في عام 2018، وبلغ متوسط إقامتهم في المدينة 3 ليالٍ.

وبينما يختار البعض أماكن الإقامة في وسط المدينة مثل فندق «أنترناشونال واجا واجا»، يقضي البعض الآخر مدة إقامتهم في المدينة في أكواخ «بيليسي فارمستاي» المصنوعة من حاويات الشحن. وتقع هذه المنازل الريفية الفاخرة المكونة من غرفتين على بعد 15 دقيقة من «واجا واجا»، وتوفر لما يصل إلى ستة ضيوف كل شيء من حوض استحمام حجري إلى العلاج عن طريق ركوب الخيل، وهو أسلوب يستخدم لسنوات عديدة لمساعدة الناجين من الصدمات النفسية وسوء المعاملة، فضلاً عن أولئك الذين يعانون من الاضطرابات النفسية.

ومثل شاطئ واجا، تجذب «بيليسي» الكثير من الاهتمام، حيث تم تضمينها مؤخراً في حملة stayinthebush على «إنستجرام»، والتي دعت الأستراليين إلى دعم المناطق الإقليمية التي تأثرت بالجفاف والحرائق.

وتقدم «واجا واجا» عدة مواقع لمحبي ركوب الدراجات، حيث تم مؤخراً تحديث مجموعة من الممرات، وفي العادة يتوجه السياح إلى محمية «بومينجالارانا»، وهي محمية للأراضي العشبية تستضيف بانتظام سباقات التحمل. إضافة إلى أنه بإمكان الزوار الذين يحرصون على استكشاف المناطق المحيطة قيادة دراجاتهم في مسار «ويرادجوري» الذي يبلغ طوله 26 ميلاً.

وتقع حديقة «ليفينجستون» الوطنية على بعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب من «واجا واجا»، وتضم عدداً كبيراً من الأنواع النباتية يصل إلى 60، فضلاً عن 126 نوعاً من الحيوانات. وهي أيضاً منطقة مناسبة للتخييم وركوب الدراجات الجبلية والخيل والتقاط الصور والتجول ومشاهدة الطيور في الطبيعة.

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وهناك حديقة أخرى تدعى «حديقة النصر» مطلة على بحيرة «فولاوندري»، أُسست في عام 1925 على يد مصمم حديقة سيدني النباتية، توماس كير، وقد كان الهدف من إنشائها تكريم الجنود والأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء الحرب العالمية الأولى.

ولن يكون الاعتراف بشاطئ «واجا» مفاجأة لشعب الويرادجوري المحلي الذين عاشوا في المنطقة منذ آلاف السنين، حيث تقدم شركة «بوندي كالتشرال تورز» التي يديرها مارك سادلر جولة في المدينة للتعرف إلى لغة وثقافة الشعوب الأصليين.

وبالنسبة إلى فارمر، فإن أهمية الممرات المائية الداخلية في أستراليا، والتي تتعرض لمخاطر الجفاف والتصحر، ما هو إلا سبب آخر يبرر إدراج شاطئ واجا في قائمة أفضل شواطئ البلاد لهذا العام. وفي ذلك يقول: «في المناطق الإقليمية يعد الماء مورداً أساسياً مثل الذهب، حيث يستخدم للري ومكافحة الحرائق».

قائمة أفضل 10 شواطئ:

1- كاباريتا (نيو ساوث ويلز)

2- كورومبين (كوينزلاند)

3- مينامورا (نيو ساوث ويلز)

4- ماريا آيلاند (تسمانيا)

5- كيب تريبيوليشن (كوينزلاند)

6- برايتون بيتش (فيكتوريا)

7- بيتيس بيتش (أستراليا الغربية)

8- ساوث بورت بيتش (جنوب أستراليا)

9- شاطئ واجا (نيو ساوث ويلز)

10- ليك ماكنزي (كوينزلاند)