توجهات تقنية للارتقاء بتجارب العملاء.. «رقمية.. سلسة.. فعالة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد



طرأت تغيرات كثيرة على أساليب تعامل وتفاعل المستهلكين مع مختلف العلامات التجارية على مدى العقود الماضية، حيث لم تعد تجارب المستهلكين الرقمية محصورة في المؤسسات المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية فقط، ومع تبني المؤسسات لمزيد من الحلول الرقمية المتنوعة، بات على قادة الأعمال التركيز بشكل أكبر على فهم التوجهات التي تشكل طفرة كبيرة في عالم تجارب العملاء الرقمية.

وقال دانييل صن، نائب رئيس الأبحاث في مؤسسة «جارتنر» العالمية ل«الخليج»: «على مديري تقنية المعلومات أخذ زمام المبادرة في تبني رؤية مستقبلية خاصة، بهدف إعادة تصميم تجارب العملاء المتعددة وتطويرها، فيما تدرك المؤسسات حالياً القيمة التي تضيفها تجارب العملاء الرقمية السلسة والفعالة، والتي من شأنها تعزيز مستويات الرضا لدى العملاء». وأضاف صن: «من المهم لمديري تقنية المعلومات فهم كيفية بناء التجارب الرقمية ونشرها، مع الأخذ بالاعتبار التوجهات التالية لتعزيز وتطوير أعمالها».

يشير مصطلح التجارب المتعددة إلى الأجهزة والتطبيقات المتنوعة التي يتفاعل معها المستخدمون أثناء رحلة استخدامهم للحلول والمنتجات الرقمية، ويشمل ذلك التطبيقات المعدة خصيصاً لأغراض معينة، والتي تصمم استناداً إلى طرق ترتبط بنقاط تفاعل محددة، مع ضمان تجربة استخدام متسقة وموحدة عبر مواقع الويب والهواتف الجوالة، والأجهزة القابلة للارتداء ونقاط التفاعل.

وباتت الأجهزة وأنماط تفاعل العملاء الجديدة مثل برامج الدردشة القائمة على استخدام اللغة المحلية، وبرامج الصوت والإيماءات المستخدمة في البيئات ثلاثية الأبعاد أو الافتراضية تنتشر على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع متصفح الويب الشهير وتطبيقات الهاتف المتحرك، كما بات بإمكان العملاء استخدام أي مجموعة من أنماط التفاعل هذه، خلال رحلة استخدامهم للحلول الرقمية.

ويجب على مديري تقنية المعلومات أخذ زمام المبادرة في تبني رؤية مستقبلية خاصة بالتقنية تجاه تجارب العملاء، بهدف إعادة تصميم تجارب متعددة للعملاء وتطويرها، بما يسمح لشركاء الأعمال بالتفاعل والدخول في تعاون هادف لتعزيز الأعمال ككل.

وبات المصنعون في مختلف القطاعات يتخلون عن الأجهزة المزودة بأدوات تحكم مدمجة، أو نماذج واجهات الاستخدام التقليدية، لصالح التطبيقات التي تعمل على الأجهزة المحمولة في أيدي عملائهم، حيث تتيح الشاشات الأكبر حجماً التي تتمتع بها الأجهزة المحمولة، والدقة العالية، وواجهات برمجة التطبيقات، تجارب تحكم أكثر كفاءة في الأجهزة المستخدمة تتجاوز في مزاياها ما يمكن تحقيقه من واجهات الاستخدام التقليدية على الأجهزة. وتقدم الأجهزة التي لا توفر واجهات استخدام لمديري تكنولوجيا المعلومات، نظرة جديدة تماماً حول إدارة المنتجات الرقمية، حيث بات بإمكانهم النظر في إمكانية توسيع قدراتهم على إدارة المنتجات الرقمية وتطويرها، لتشمل مزيداً من المزايا الرقمية التي تمكن إضافتها إلى المنتجات الرئيسية التي توفرها مؤسساتهم.

وتمثل الواجهات الوسيطة نموذجاً جديداً للتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر، ولهذه الواجهات تداعيات واسعة من شأنها التأثير بشكل كبير في كيفية تفاعل الشركات مع العملاء، وطرق توفير الخدمات والأدوات للموظفين أيضاً، وتعد روبوتات الدردشة التي توفر خدمات المحادثة مع البشر، مثالاً جيداً للواجهات الوسيطة، ويمثل مساعد «أمازون» الافتراضي «أليكسا» «Amazon Alexa»، أحد أهم وأكثر تطبيقات واجهات الاستخدام التحادثية شيوعاً حول العالم.

ومن خلال الاعتماد على روبوتات الدردشة، انخفض بشكل كبير عدد الخطوات المطلوبة لإدخال أوامر معينة، ليتحول الأمر إلى مجرد محادثة بسيطة يمكن للعميل من خلالها إطلاق أوامره، كما تقوم الواجهات الوسيطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بما ينوي المستخدمون القيام به، وذلك من خلال استخدام البيانات التي تم الاحتفاظ بها من تفاعلات سابقة ضمن الواجهة الرئيسية.

الدفع من خلال تقنية التعرف إلى الوجه، هو توجه ناشئ يوفر تجربة رقمية جديدة ومميزة، وهو توجه ينتشر بشكل رئيسي في الصين، على الرغم من انتشاره السريع في أماكن أخرى أيضاً، وسيسهم هذا التوجه في ارتفاع معدل استخدام وسائل الدفع من خلال رمز الاستجابة السريعة أو الباركود، إضافة إلى تقليل استخدام البطاقات المصرفية والدفع نقداً، إلا أن هذه التكنولوجيا الجديدة تتطلب درجة عالية من الثقة في الجهة المزودة لها، وبات هذا التوجه يكتسب شعبية أكبر خارج الصين، خصوصاً مع توفير خدمة الدفع من خلال التعرف إلى الوجه من قبل شركة «أبل» Apple Pay، وتمتع هذه الخدمة بمستويات عالية من ثقة المستخدمين بمزودي هذه الخدمة (مثل المصارف).