شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض لكنها تسجل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم متأثرة بتقرير الوظائف الضعيفة ومتخلية عن المكاسب التي سجلتها في بداية الجلسة والتي دفعت "الداو جونز" أعلى حاجز 29 الف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، ونجحت في تحقيق مكاسب أسبوعية.



وتلقت "وول ستريت" دعماً من قطاعي التكنولوجيا والاتصالات هذا الأسبوع مع تواالي المستويات القياسية التي سجلتها أسهم الشركات التقنية مثل "آبل" و"تسلا" و"فيسبوك".



ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن التوقيع على الاتفاق التجاري مع الصين سيتم في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، وأن المفاوضات على المرحلة الثانية ستبدأ على الفور، لكنه يتوقع تأجيل التوقيع عليها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 145 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما جاء دون توقعات بإضافة 162 ألف وظيفة، واستقر معدل البطالة عند 3.5% دون تغيير.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.9% وأغلق عند 59.04 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 6.4% هي الأكبر منذ يوليو/تموز الماضي، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 0.6% مغلقا عند 64.98 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.3%، وبلغ أعلى سعر عند 65.6 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 133 نقطة) إلى 28823 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل اعلى مستوى عند 29009 نقاط وأقل مستوى عند 28789 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 9179 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 9235 نقطة وأقل مستوى عند 9164 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 3265 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 3283 نقطة وأقل مستوى عند 3260 نقطة.