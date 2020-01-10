شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على ارتفاع عقب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم عقب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي أظهر بيانات إيجابية بشأن محاصيل الذرة والصويا أيضاً مما دفعهما لمحو الخسائر والتحول إلى الارتفاع.



وذكرت الوزارة في تقريرها عن عام 2019 أن محصول الذرة الأمريكي بلغ 13.692 مليار بوشل بارتفاع قدره 31 مليون بوشل من التقديرات السابقة، وهو ما يعكس عائداً اكبر توازن مع الانخفاض في المساحات المزروعة.

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وتراجع حجم المخزونات النهائية عن موسم عامي 2019 و2020 بنحو 18 مليون بوشل إلى 1.892 مليار بوشل في إشارة إلى كثافة الاستهلاك.



أما الصويا، فقد بلغ إنتاج الولايات المتحدة منها نحو 3.56 مليار بوشل بارتفاع قدره ثمانية ملايين بوشل عن المتوسط، في حين استقرت المخزونات منها عند 475 مليون بوشل.



وفي ختام تداولات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 3.85 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.86 دولار وأقل سعر عند 3.76 دولار.