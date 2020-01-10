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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض بعد ظهور المزيد من المعلومات في أزمة طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات الجمعة مع توالي المزيد من المعلومات في أزمة طائرات "737 ماكس" المتوقفة عن التحليق منذ مارس/آذار عام 2019.
وكشفت وكالة "بلومبيرغ" اليوم عن أن موظفين لدى "بوينج" وُجهوا من الإدارة بإرسال رسائل مضللة بل وهزلية إلى وكالة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة لخداعها، وأوضحت الوكالة أن مهرجين عملوا على صياغة هذه الرسائل.
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن "بوينج" رصدت ما يقرب من خمسة مليارات دولار من أجل تدريب الطيارين على محاكيات طائرات "737 ماكس" - رغم رفضها هذا الأمر في السابق.
يأتي ذلك بعد إعلانها العام الماضي رصد 5.24 مليار دولار كتعويضات لشركات الطيران العالمية عن توقف رحلاتها بطائرات "737 ماكس" عقب حادثي سقوط طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا في أقل من خمسة أشهر.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بحلول الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 330 دولارا، وسجل أعلى سعر اليوم عند 337.7 دولار وأقل سعر عند 330 دولارا.
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