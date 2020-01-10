شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يتراجع من اعلى مستوى له على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم بعد تسجيل أعلى مستوياته القياسية خلال جلسة الجمعة، لكنه تأثر بالضغوط على سوق الأسهم لا سيما القطاع التكنولوجي.



وتعرضت "فيسبوك" لانتقادات لاذعة من أجل العمل على استهدف الإعلانات والمعلومات السياسية المضللة على منصاتها ووسائلها للتواصل الاجتماعي، وهو ما ترى الشركة أنه مخالف لحرية الرأي والتعبير.



ومع ذلك، أعلنت الشركة الأمريكية أنها قررت إتاحة خاصية للمستخدمين من أجل التحكم في الإعلانات السياسية المتوفرة لديهم سواء بإخفائها أو إظهارها أو توضيح البعض منها من عدمه.

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وتستعد "فيسبوك" في الفترة القادمة للإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من العام الماضي وفي 2019 بشكل عام.



وتشير توقعات المحللين إلى أن سهم "فيسبوك" سيواصل مكاسبه بدعم من جذب "فيسبوك" المزيد من الإيرادات الإعلانية والمستخدمين لمنصاتها وخدماتها المختلفة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 217.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 219.8 دولار وأقل سعر عند 217.4 دولار.