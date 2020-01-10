شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على ارتفاع وتسجل مكاسب أسبوعية طفيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مستفيدة من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على المعادن النفيسة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 145 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 162 ألفاً، واستقر معدل البطالة عند 3.5% دون تغيير.

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ومن المنتظر في الأسبوع المقبل في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% إلى 18.105 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بحوالي 0.3%، وبلغ أعلى سعر عند 18.175 دولار وأقل سعر عند 17.86 دولار.