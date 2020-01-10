شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة التطوير العقارى: تشكيل لجنتين لحل مشاكل المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، عن تشكيل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، لجنتين الأولى تضم رجال أعمال، والثانية عدد من المسئولين الحكوميين، لتسهيل أى مشاكل تواجه المستثمرين، وتحقيق التكامل بين مهام اللجنتين، مؤكدا أن تلك الإجراءات التى يتخذها رئيس الوزراء تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وأكد شكرى، لـ"الخليج 365"، تعليقاً على لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بعدد من رجال الأعمال بمختلف المجالات، أن رئيس الوزراء حريص بدرجة كبيرة على تحسين الاستثمار داخل مصر، خاصة وأن الملف يتشابك مع جهات عديدة، موضحا أن رجال أعمال يتعاملون مع جهات حكومية مختلفة سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو المحليات أو السياحة أو الصناعة وغيرها من الجهات الحكومية، وهو ما يتطلب إشراف رئيس الوزراء شخصياً على ملف الاستثمار بهدف التنسيق بين هذه الجهات، واتخاذ ما يلزم من قرارات مهمة تُسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات التى تعوقه.

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وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك فى إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال فى مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر.