شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار القمح والزيت والسكر والذرة..واستقرار الأرز والفول والصويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأسبوع الأول من عام 2020، ارتفاعاً فى أسعار معظم السلع المستوردة على رأسها القمح والزيت والسكر والذرة والعلف، فيما استقرت أسعار الأرز والفول والصويا والجلوتين، وبالنسبة للمعادن تراجعت أسعار الألومنيوم والنحاس والذهب، واستقرت الأسمنت واليوريا والفوسفات.

وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :قمح 11.5 روسى 3770 جنيه / طن صب أرضه وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :قمح 11.5 روسى 3770 جنيه / طن صب أرضه قمح 12.5 أوكرانى 3800 جنيه/طن صب أرضه قمح 12.5 روسى 3820 جنيه / طن صب أرضه قمح 13.5 روسى 3850 جنيه / طن صب أرضه دقيق -24 4600 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 4700 جنيه / طن معبأ أرضه ردة محلى 3250 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 4100 جنيه / طن معبأ أرض أرز شعير رفيع 36500 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7000 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6000 جنيه / طن معبأ أرضه بيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5500 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 16000 جنيه / طن صب أرضه زيت أولين RBD 12100 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 11800 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 16000 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 7100 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – رفيع 25000 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – عريض 18000 جنيه / طن معبأ أرضه فول ليتوانى 8000 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى 8000 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى سورتكس 9000 جنيه / طن معبأ أرضه فول إسترالى 10250 جنيه / طن معبأ أرضه فول إسترالى ثلاجة 13000 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة برازيلى/ أرجنتينى 3420 جنيه / طن صب أرضه ذرة أوكرانى 3250 جنيه / طن صب أرضه ذرة صربي/ رومانى 3250 جنيه / طن صب أرضه نشا غذائى 7200 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6900 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 6500 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 6350 جنيه / طن معبأ أرضه صويا 44 5950 جنيه / طن معبأ أرضه بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 7000 جنيه / طن صب أرضه Advertisements دى دى جى إس أمريكى 4650 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين مستورد 10350 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 10300 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه كسب عباد – 36% 4450 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي تسمين سوبر 23% 6350 جنيه / طن معبأ أرضه علف نامي تسمين سوبر 21% 6300 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهي تسمين سوبر 19% 6250 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي نامي 21% 5950 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 26 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 30 جنيه / كيلو حديد 10100 جنيه / طن أرضه خردة الحديد 4570 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 47000 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – بثق 55000 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 57500 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - كابلات 100500 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - بارات 108000 جنيه / طن أرضه الأسمنت 778 جنيه / طن أرضه يوريا 4150 جنيه / طن النترات 4100 جنيه / طن فوسفات ناعم 1400 جنيه / طن فوسفات خشن 1550 جنيه / طن الذهب - 18 598 جنيه / جرام الذهب - 21 698 جنيه / جرام الذهب - 24 798 جنيه / جرام الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5612 جنيه الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.93/16.03 جنيه

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