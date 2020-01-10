شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر سلبياً مع استمرار تأثير تصريحات رئيس بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية مع استمرار قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد البريطاني في أعقاب تصريحات رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني".



وكان "كارني" قد ذكر بأن هناك مشكلة في السيولة وضبابية في الأسواق المحلية والعالمية الأمر الذي يستدعي خفض الفائدة على المدى القريب.

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ورغم ذلك، أفاد "كارني" بأن هناك أجواء إيجابية محيطة بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والتوقيع عليها قريبا.



تأتي تصريحات "كارني" مع استعداد المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري ثم الدخول في فترة انتقالية تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول القادم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.3061، وسجل أعلى سعر عند 1.3096 وأقل سعر عند 1.3047.