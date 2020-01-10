شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً ويحقق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات فضلا عن صدور بيانات ضعيفة في الولايات المتحدة جددت القلق حيال الاقتصاد الأكبر في العالم.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن إضافة الاقتصاد 145 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 162 ألف وظيفة، واستقر معدل البطالة عند 3.5% دون تغيير - توافقا مع التوقعات - وهو المستوى الأدنى منذ خمسين عاماً.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وسوف تتجه أنظار الأسواق الأسبوع المقبل نحو التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4%وأغلق عند 1560.1 دولار للأوقية وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1562.2 دولار وأقل سعر عند 1546.7 دولار.