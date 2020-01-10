شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار عقب تقرير الوظائف الضعيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف، وذلك عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات دون التوقعات في الشهر الأخير من العام الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 145 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة أكثر من 160 ألفاً، واستقر معدل البطالة عند 3.5% دون تغيير، وهو المستوى الأدنى منذ نحو خمسة عقود.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الولايات المتحدة والصين سوف توقعان على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في الأسبوع المقبل تحديدا في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.



وأضاف "ترامب" بأن التوقيع على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع بكين ربما يتأجل لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.