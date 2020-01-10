شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط الأمريكية إلى 659 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية بمقدار 11 حفارا في الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير، في أكبر تراجع منذ أكتوبر، ليصل إجمالي عددها إلى 659 حفارا وهو أقل عدد منذ مارس 2017. وكان عدد الحفارات العاملة 873 في ذات الأسبوع قبل عام.
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