الاقتصاد

أخبار الاقتصاد اليوم: نجيب ساويرس يطور مشروع سكنى بالتجمع الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة  10-1-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها، إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن حصوله على قطعة أرض فى التجمع الخامس على مساحة 400 فدان لإنشاء مشروع سكنى، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 696 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5% عن الأسبوع الماضى.
وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية:

 

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نجيب ساويرس: تطوير مشروع سكنى بالتجمع الخامس على مساحة 400 فدان
 

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز العالمية، عن خطط أورا خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الشركة اكتفت بما حصلت عليه من أرض بمدينة الشيخ زايد، وحصلت على أرض أخرى فى التجمع الخامس على مساحة 400 فدان لإنشاء مشروع سكنى"، جاء ذلك فى تصريحات صحفية، على هامش افتتاح حديقة  ZED park تزامنا مع بداية العام الجديد، أمس الخميس.

 

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وزيرة التجارة: استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى 3 أشهر إضافيةأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تقرر استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى لمدة 3 أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس المقبل، وذلك لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة، لتعزيز دورها الرئيسى فى تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

 

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وزير المالية لسفير سنغافورة: نقلة نوعية فى تحفيز الاستثمار الأجنبى بمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر؛ نتيجة لما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتحسين مناخ أداء الأعمال، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُشَّجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، ويُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على النحو الذى يُمَّكنها من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.22% وسط ارتفاع التداول

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 696 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 399.1 مليار جنيه إلى 392.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.6 مليار جنيه إلى 201.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

 

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وزارة الاتصالات: مذكرة تفاهم بين البريد واتحاد التمويل متناهى الصغرشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بهدف توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الاتحاد للعملاء من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.

 

وبحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، وقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومنى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.

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أوبر تعلن التزامها بقرارات "حماية المنافسة" فى بيان رسمى لعملائها

وجهت شركة أوبر، رسالة فى البريد الإلكترونى، لعملائها تؤكد فيها التزامها بقرارات جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة بصفقة الاندماج مع شركة كريم فى مصر، حيث وصفت هذه الخطوة بأنها انطلاق فصل جديد لكل من أوبر وكريم، وأضافت نصا "نتطلع قدما لرؤية كلا الشركتين تنطلقان نحو تسريع وتحسين مستقبل النقل فى هذا الجزء الشيق من العالم".

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البنك الأهلى: 68 مليار دولار حصيلة الدولار منذ تحرير سعر الصرف

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى إن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، مشيرا إلى أن الحصيلة الدولارية للبنك منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 تبلغ 68 مليار دولار .

  

وقال أبو الفتوح إن مصر من أكثر الدول أمنا وأمانا فى المنطقة ، وبالتالى هى ميزة كبيرة تتمتع بها مصر، مما ساعد فى تزايد حركة السياحة وعودة الأجانب للاستثمار فى سوق الدين المحلى وراء انتعاش الموارد وزيادة المعروض من الدولار، كل ذلك أدى إلى تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى.

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تراجع أسعار الذهب عالمياً وسط ارتفاع الأسهم مع تلاشى توترات الشرق الأوسطتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% فى الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات فى الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر، وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب منخفضا 0.1 % إلى 1550.66 دولار للأوقية، وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولار أمس الخميس، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1551.60 دولار.

 

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تراجع أسعار النفط عالمياً إلى 65.33 دولار للبرميل بانخفاض 4 سنتاتتراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع انحسار خطر اندلاع حرب فى الشرق الأوسط، وتحول انتباه المستثمرين إلى ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة، وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 4 سنتات إلى 65.33 دولار للبرميل، متجها صوب أول تراجع أسبوعى له فى 6 أسابيع، بخسائر نحو 5%.

 

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات إلى 59.48 دولار، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعى فى ستة أسابيع، بانخفاض نحو 6% عن إغلاق الجمعة الماضية.


ارتفاع مؤشر نيكى بنسبة 0.47% بجلسة الجمعة بعد انحسار توترات الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، مع زيادة الطلب على الأصول عالية المخاطر، مدعومة بتراجع التوترات الدبلوماسية فى الشرق الأوسط وبآمال أن يعزز ما يسمى باتفاق المرحلة 1 التجارى بين الولايات المتحدة والصين أرباح الشركات.

 

وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.47% إلى 23850.57 نقطة، وصعد المؤشر 0.82% فى أسبوع من التقلبات عندما أحدث هجوم صاروخى إيرانى يوم الأربعاء على القوات التى تقودها الولايات المتحدة فى العراق هزة بأسواق المال العالمية

 

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