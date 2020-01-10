شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات الخام في أمريكا هذا أسبوع بمقدار 11 حفاراً إلى 659 حفاراً.

وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار أربعة حفارات إلى 119، في حين انخفض إجمالي حفارات النفط والغاز معا بخمسة عشر حفاراً إلى 781 حفاراً.

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