شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض مقترباً من تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بفعل تبدد القلق بشأن التطورات السياسية في الشرق الأوسط ليقترب الخام من تسجيل خسائر أسبوعية ربما تكون الأولى في شهر ونصف الشهر.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف عددا من الصناعات في إيران ردا على الهجمات الصاروخية التي شنتها على قاعدة أمريكية في العراق.



وانحسرت المخاوف بشأن إمكانية تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد اكتفاء الولايات المتحدة بالعقوبات الاقتصادية وتجنب الخيار العسكري.

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وبعد قليل، ستكشف شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن عدد منصات الحفر عن الخام والغاز الطبيعي في أمريكا هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 59.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.2% إلى 65.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.6 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.