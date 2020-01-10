الاقتصاد

النفط ينخفض مقترباً من تسجيل خسائر أسبوعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض مقترباً من تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بفعل تبدد القلق بشأن التطورات السياسية في الشرق الأوسط ليقترب الخام من تسجيل خسائر أسبوعية ربما تكون الأولى في شهر ونصف الشهر.


وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف عددا من الصناعات في إيران ردا على الهجمات الصاروخية التي شنتها على قاعدة أمريكية في العراق.


وانحسرت المخاوف بشأن إمكانية تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد اكتفاء الولايات المتحدة بالعقوبات الاقتصادية وتجنب الخيار العسكري.

Advertisements


وبعد قليل، ستكشف شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن عدد منصات الحفر عن الخام والغاز الطبيعي في أمريكا هذا الأسبوع.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 59.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.


وتراجع "برنت" بنسبة 0.2% إلى 65.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.6 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط ينخفض مقترباً من تسجيل خسائر أسبوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا