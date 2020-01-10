شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح عند مستويات قياسية والان نبدء بالتفاصيل
افتتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم عند مستويات قياسية حيث ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 20.62 نقطة أو ما يعادل 0.07% إلى 28977.52 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.11 نقاط أو 0.22% إلى 3281.81 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 29.52 نقطة أو 0.32% إلى 9232.95 نقطة.
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