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وزير العمل يبحث مع اتحادات النقابات العمالية أولويات مجموعة العمال في G20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في الرياض، مع رئيس اتحاد النقابات الدولي أيوب الوابا، والأمين العام للاتحاد شارن بارو، وأمين عام اتحاد عمال النقل الدولي، والمدير الإقليمي للاتحاد في المنطقة العربية، أولويات مجموعة العمال في مجموعة العشرين، حيث دار النقاش حول استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين وأولويات مجموعة العمال، التي يشارك فيها ممثلو العمال من مختلف الدول الأعضاء في المجموعة.

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كما تمت مناقشة سبل الدعم والتعاون بين الوزارة واللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة والاتحادات العمالية الدولية. وحضر اللقاء نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، ووكلاء ومسؤولو الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة ناصر الجريد.

يذكر أن اللجان العمالية في المملكة تشهد تطورا كبيرا في القطاع الخاص، نظير الدعم الذي تتلقاه من حكومة المملكة، ومن ذلك موافقة مجلس الشورى أخيرا على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية.

أبرز النقاشات: