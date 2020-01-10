شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي عقب صدور تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات أعلى من التوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الكندية اليوم إضافة الاقتصاد 35.2 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات أشارت إإلى إضافة 24.9 ألف وظيفة.



وكانت القراءة الأبرز في التقرير انخفاض غير متوقع في معدل البطالة إلى 5.6% بينما أشار محللون إلى انخفاضها إلى 5.8% من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني عند 5.9%.

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وتترقب الأسواق عن كثب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصينن في الأسبوع المقبل تحديداً في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.



أما المرحلة الثانية من الصفقة التجارية، فقد أشار الرئيس "دونالد ترامب" إلى إمكانية تأجيل التوقيع عليها لما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش عند 0.766، وسجل أعلى سعر عند 0.7677 وأقل سعر عند 0.7643.