راية تنافس كارفور بتخفيضات وتقسيط بأقل فائدة في مصر على اللاب توب والموبايل وبلايستيشن 4

كتب: ضياء السقا أعلنت شركة راية للإلكترونيات، عن عروض وتخفيضات هائلة على اللاب توب والموبايل والبلايستيشن 4 ورسيفر باقة OSN، بمناسبة العام الجديد. كما أتاحت الشركة نظام التقسيط بأقل فائدة في مصر. العروض متاحة حتى نهاية يناير، بجميع فروع راية، على مستوى الجمهورية، كما حددت الشركة رقم١٩٩٠٠ للتواصل مع العملاء. وفيما يلي العروض: Advertisements عناوين فروع راية وتأتي عروض راية، بالتزامن مع تخفيضات كارفور، بمناسبة عيد ميلاده الـ17، والتي تستمر حتى منتصف يناير. وفيما يلي عروض كارفور على اللاب توب والموبايل: عناوين فروع كارفور هايبر بمصر: سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta عناوين فروع كارفور سوبر ماركت بمصر: جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

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