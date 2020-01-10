شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية رغم بيانات الوظائف الضعيفة..و"الداو جونز" يقفز أعلى 29 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو إيجابي في بداية تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات دون التوقعات بتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد 145 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 162 ألفاً، واستقر معدل البطالة عند 3.5% دون تغيير، وهو المستوى الأدلنى في خمسة عقود.

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كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح أمس بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين سوف يتم في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني أو بعد ذلك بفترة قصيرة.



وأضاف "ترامب" بأن المفاوضات على المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بشكل فوري لكن التوقيع عليها ربما يتأجل لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بحوالي 0.1% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 28976 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 9226 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 3279 نقطة.