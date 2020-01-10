شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تعاود الارتفاع أعلى 14 ألف دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات الجمعة مع اقتراب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين مما يعني دعم الطلب العالمي على المعادن الصناعية.



ووافقت الحكومة الإندونيسية على دراسات بيئية للمصانع المنتجة للمواد الكيميائئية المستخدمة في بطاريات النيكل مما يتيح للمستثمرين بمواصلة بناء منشآت صناعية جديدة لإنتاج البطاريات وأيضاً لمصانع الصلب.

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وتوجد ما يقرب من خمس منشآت على الأقل تصنع بطاريات النيكل في إندونيسيا، وهو ما دفعها كأكبر منتج لهذا المعدن في العالم بحظر تصديره في صورته الخام غير المعالجة بداية من العام الجاري بهدف دعم الصناعات المحلية.



ومن المنتظر أيضاً حظر إندونيسيا لتصدير جميع المعادن الخام في صورتها غير المعالجة بداية من عام 2022 لبناء مخزون لديها من تلك المواد واستغلالها في صناعات محلية.



وعلى صعيد التعاملات اليوم، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% (أو ما يعادل 352.5 دولار) إلى 14160 دولار للطن.