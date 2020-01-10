بعد وصوله لأعلى سعر في تاريخه.. الذهب يفقد 18 جنيها في مصر

كتب: ضياء السقا

واصلت أسعار الذهب، تراجعها في الأسواق المصرية، الجمعة 10 يناير، لتفقد 6 جنيهات، مقارنة بأسعار الخميس، لتنخفض بمقدار 18 جنيها في يومين فقط.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، الأربعاء الماضي، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.

وسجل عيار 21، الجمعة، 688 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب الجمعة عالميا، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.1% إلى 1550.66 دولار للأوقية.

وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولار أمس الخميس، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1551.60 دولار، بحسب الوكالة.

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ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة، كالتالي:

عيار 18 بـ 589 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 688 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 786 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5504 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.