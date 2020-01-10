شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 68 مليار دولار حصيلة الدولار منذ تحرير سعر الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى إن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، مشيرا إلى أن الحصيلة الدولارية للبنك منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 تبلغ 68 مليار دولار .

وقال أبو الفتوح إن مصر من أكثر الدول أمنا وأمانا فى المنطقة ، وبالتالى هى ميزة كبيرة تتمتع بها مصر، مما ساعد فى تزايد حركة السياحة وعودة الأجانب للاستثمار فى سوق الدين المحلى وراء انتعاش الموارد وزيادة المعروض من الدولار، كل ذلك أدى إلى تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى.

وكان الدولار قد تراجع أمام الجنيه أمس ما بين 4-7 قروش فى عدد من البنوك العاملة فى مصر ، مقارنة بمستواه أمس الأول "الأربعاء"، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

وسجل سعر الدولار فى بنكى الأهلى المصري، وبنك مصر 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع.

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قال يحيى أبو الفتوح ، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى - إن البنك قرر اليوم الخميس، من خلال لجنة الأصول والخصوم تخفيض سعر الفائدة على الشهادة البلاتينة ذات العائد( كل ثلاث سنوات) 1% ، لتصبح 12% بدلا من 13%.

وأوضح أبو الفتوح أن قرار تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينة جاء بعد دراسة تكلفتها فى الفترة الأخيرة ، خاصة أنه لم يتم تخفيضها فى الوقت الذى خفض فيه البنك المركزى أسعار الفائدة مؤخرا

وأشار أبو الفتوح، إلى أن انخفاض نسب التضخم ساعد على تخفيض أسعار الفائدة للشهادة البلاتينية، مؤكدا أن التخفيض يساعد فى عملية الإقراض للعملاء وأصحاب المصانع مما يسهم فى فتح أسواق عمل جديدة وزيادة الحركة التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلى المصرى قرر تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد كل ثلاث سنوات ، قبل أسبوع من انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والمقرر انعقادها الخميس المقبل.