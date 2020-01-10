شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر كانون الأول /ديسمبر ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 145 ألف ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 162 ألف ، أسوأ من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 256 ألف من إضافة 266 ألف ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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