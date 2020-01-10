شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، بفعل انحسار مخاوف تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط ، فى ظل تراجع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، بالإضافة إلى تحول تركيز السوق إلى الارتفاع المفاجئ فى مخزونات الخام الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.25$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.57$، و سجل أعلى مستوي عند 59.77$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 65.08$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.38$ ، وسجل أعلى مستوي عند 65.64$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.6% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 58.69$ للبرميل ،و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ،وسجلت مستوي 64.58$ الأدنى منذ 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الحالي، فقدت أسعار النفط حتى الآن متوسط 5%، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ،والعامل الأساسي المسبب لتلك الخسارة انحسار مخاوف تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

عاودت أسعار النفط العالمية لأقل من مستوياتها قبل الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني" يوم الجمعة الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري ، وردت إيران بهجوم صاروخي يوم الأربعاء على قوات أمريكية متمركزة فى قاعدتين عسكريتين فى العراق لم يسفر عن أضرار كبيرة أو خسائر فى الأرواح.

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وبعد تلك التطورات سارع مسؤولي إيران والولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات بين البلدين ،ونزع فتيل الأزمة المتعلقة بمقتل قاسم سليماني.

قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" عبر توتير "إننا لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الضربات الصاروخية الإيرانية لم تسفر عن إصابة أي من القوات الأمريكية فى العراق ، وإن الضرر الناجم عنها بسيط جدا.

وأضاف ترامب فى كلمة من البيت الأبيض حقيقة أننا نملك هذا الجيش العظيم والعتاد الهائل لا تعني بالضرورة استخدامها ،وأشار إلى أن إيران تتراجع على ما يبدو.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 3 كانون الثاني/يناير، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.4مليون برميل.