قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة.. وغلق جزئي لكورنيش النيل والهرم

كتب: ضياء السقا

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لشارعي كورنيش النيل، والهرم، اعتبارا من اليوم الجمعة، فيما نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن 5 مناطق بداية من الثامنة مساء، وذلك لتنفيد بعض الإصلاحات.

وبحسب بيان لمحافظة الجيزة، سيتم غلق شارع الهرم جزئياً أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر فى الإتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 12/1/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً خلال مدة الأعمال، دون تعطيل لحركة المرور، لتنفيذ أعمال نقل مرافق ( غاز طبيعى ) والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الخط الرابع.

وفي سياق متصل، سيتم غلق جزئي لشارع كورنيش النيل فى الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى مناطق الوراق ( أمام مستشفى حميات إمبابة ) لمدة 8 ساعات تبدأ فى العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 11/1/2020 دون تعطيل للحركة المرورية، لتنفيذ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب خط 600 مم.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تنفيذ أعمال صيانة طارئة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب والتى تستمر لمدة 12 ساعة إعتباراً من الساعة الـ 8 مساء اليوم الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتى الثامنة من صباح السبت الموافق 11/1/2020 مما سيؤثر على منسوب الضخ وضعف مياه الشرب بمناطق ( حى جنوب الجيزة ، حى الطالبية ، حى العمرانية ) شارعى الهرم وفيصل ومتفرعاتهما.