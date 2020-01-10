شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 10-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 10-1-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.69 جنيه للشراء، و 17.84 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.75 جنيه للشراء، و21.06 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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وكان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، قد أعلن أن البنك قرر من خلال لجنة الأصول والخصوم تخفيض سعر الفائدة على الشهادة البلاتينة ذات العائد( كل ثلاث سنوات ) 1% ، لتصبح 12% بدلا من 13%.

وأوضح أبو الفتوح، أن قرار تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينة جاء بعد دراسة تكلفتها فى الفترة الأخيرة ، خاصة أنه لم يتم تخفيضها فى الوقت الذى خفض فيه البنك المركزى أسعار الفائدة مؤخراً.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن انخفاض نسب التضخم ساعد على تخفيض أسعار الفائدة للشهادة البلاتينية ، مؤكدا أن التخفيض يساعد فى عملية الإقراض للعملاء وأصحاب المصانع مما يسهم فى فتح أسواق عمل جديدة وزيادة الحركة التجارية .