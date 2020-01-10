شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 10 - 1- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-1-2020، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.69 جنيه للشراء، و 17.84 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى17.70 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى17.70 جنيه للشراء. 17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.69 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.69 جنيه للشراء. 17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر17.05 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر17.05 جنيه للشراء. 17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة17.63 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة17.63 جنيه للشراء. 17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.67 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.67 جنيه للشراء. 17.82 جنيه للبيع. Advertisements

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.72 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.72 جنيه للشراء. 17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.68 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.68 جنيه للشراء. 17.84 جنيه للبيع. أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تحسنت فى ديسمبر بفضل التفاؤل فى إيطاليا وإسبانيا، إذ أدى تنامى الثقة فى قطاع الخدمات لتعويض تدهور المعنويات بين المستهلكين وفى المصانع. وأظهر المسح الشهرى الذى تجريه المفوضية صعود المعنويات الاقتصادية بدول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة إلى 101.5 نقطة فى ديسمبر من 101.2 فى نوفمبر، لترتفع للشهر الثانى على التوالى ومتجاوزة متوسط التوقعات البالغ 101.4 نقطة فى استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين. وجاء التحسن فى المعنويات مدفوعا بفضل ثقة أكبر فى قطاع الخدمات، أكبر القطاعات الاقتصادية فى التكتل وفى قطاع البناء. وتراجعت المعنويات فى قطاع الصناعة قليلا رغم توقع مديرى المصانع ارتفاع أسعار البيع، وتراجعت المعنويات بين المستهلكين بشكل ملحوظ مع توقع الأسر تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبين أكبر اقتصادات التكتل، تحسن المؤشر بشكل ملحوظ فى إيطاليا وتجاوز المتوسط طويل المدى بعدما نزل على نحو طفيف فى نوفمبر.

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