شكرا لقرائتكم خبر عن أوبر تعلن التزامها بقرارات "حماية المنافسة" فى بيان رسمى لعملائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت شركة أوبر، رسالة فى البريد الإلكترونى، لعملائها تؤكد فيها التزامها بقرارات جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة بصفقة الاندماج مع شركة كريم فى مصر، حيث وصفت هذه الخطوة بأنها انطلاق فصل جديد لكل من أوبر وكريم، وأضافت نصا "نتطلع قدما لرؤية كلا الشركتين تنطلقان نحو تسريع وتحسين مستقبل النقل فى هذا الجزء الشيق من العالم".

وأكدت أوبر، أنهما ستعمل جنبا إلى جنب للاستفادة من بناء نقاط القوة لدى كليهما، وذلك لإفادة السائقين والركاب والمدن التى تخدمها عبر منطقة الشرق الأوسط بأكملها، لافتة إلى أن الشركة تؤمن بقوة أن الاستحواذ سوف يوفر فرصا أكبر للتوسع، وزيادة تنوع وإمكانية الاعتماد على الخدمات التى تقدمها عبر تطبيقاتهم الاليكترونية، إلى جانب التعهد بتأدية عدد من الالتزامات فى عدة دول عبر منطقة الشرق الأوسط، لضمان استمرارية تقديم مزيدا من خدمات النقل بأسعار فى المتناول وبجودة عالية، وقيادة الابتكار فى قطاع النقل التشاركي، وترويج المنافسة الصحية فى شوق شديد الديناميكية وسريع التطور فى مصر.

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وبعد نحو 9 شهور من الإعلان عن الصفقة، أتمت شركة أوبر العالمية، مطلع هذا الشهر، بشكل رسمى إجراءات عملية الاستحواذ على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار، لتصبح بذلك أول صفقة كبرى فى عام 2020.

وبعد الاستحواذ، ستصبح شركة كريم تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجارى، وسيواصل أحد مؤسسى كريم ورئيسها التنفيذى مدثر شيخة بقيادة أعمال كريم، بإشراف مجلس إدارة يتكوّن من 3 أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم، وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائها التجارية بشكل مستقل.