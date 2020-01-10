شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020، آخر أيام الأسبوع، طبقاً لأسعار إغلاق أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، والذى بلغ 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.95 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.95 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.95 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.96 جنيه للشراء.

16.06 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.69 للشراء، 17.84 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الاسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.75 جنيه للشراء، و 21.06 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 52.32 جنيه للشراء، و 52.97 جنيه للبيع.