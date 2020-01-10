شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: مذكرة تفاهم بين البريد واتحاد التمويل متناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بهدف توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الاتحاد للعملاء من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، وقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومنى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.

يأتى ذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وبهدف إتاحة المزيد من قنوات توصيل التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التى يمتلكها البريد المصرى المتمثلة فى البنية التحتية والانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب البريد، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالى لعملاء الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.

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وقال عصام الصغير رئيس هيئة البريد، إن هذا الاتفاق يساهم فى الوصول بخدمات الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر إلى عملائه فى مختلف المناطق والقرى والنجوع فى كافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد، والتى يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهى الصغر لأكبر عدد من المواطنين بكل سهولة ويسر خاصة فى الدلتا وصعيد مصر.

وأضاف كما ينص البروتوكول على تسويق المنتجات الحرفية والتراثية التى ينتجها أصحاب المشروعات الصغيرة على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة القومية للبريد، وفتح حسابات جارية لعملاء الجهاز وصرف المبالغ التى يقرضها للعملاء وتحصيل أقساط القروض والأخطار لسداد القروض لحظياً بالإضافة إلى تقديم خدمات البريد السريع وتوصيل الطرود والحصول على تقرير الاستعلام الائتمانى عن عملاء التمويل متناهى الصغر وتبادل المعلومات الشهرى بشأنهم من خلال الاتحاد لصالح أعضاء الاتحاد الذى يصعب عليهم الربط المباشر مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى أو التواصل الإلكترونى مع الاتحاد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة لدى الهيئة القومية للبريد.