شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار ضيق ويستقر دون مستوى 65.40، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 63.65 وتمتد إلى 62.50 بعد تجاوز المستوى السابق، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 65.40 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط