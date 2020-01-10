شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر النفط منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 60.90، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مع التذكي بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.40 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط