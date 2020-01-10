شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 17.90، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف مستوى 17.60 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 18.00 يمثّل مفتاح إيجابي أولي سيقود السعر لاختبار مستوى 18.38 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط