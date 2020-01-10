شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته دون مستوى 1556.70، ليبقى السيناريو التصحيحي الهابط قائماً لهذا اليوم، ويحتاج السعر لتجاوز مستوى 1536.50 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الرئيسية التي تبدأ عند 1519.00 وتمتد إلى 1495.00، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1556.70 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1560.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط