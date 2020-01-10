شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح ويستقر دون المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستويات 1.3150 – 1.3160، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1.2920.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2990 والمقاومة 1.3150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط