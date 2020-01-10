شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل هادئ في طريقه لزيارة هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.1050، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، مع التذكير بأن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1140 والثبات فوقه من جديد.
نشير إلى أهمية الحذر أثناء التداولات القادمة، خصوصاً وقت صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تسبب تداولات مختلطة في الأسواق بشكل عام.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1030 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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