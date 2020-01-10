شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ،بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات العائد المرتفع ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول متانة النمو الاقتصادي واحتمالات السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 97.58 نقطة الأعلى منذ 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.43 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.39 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأكثر من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد تأكيد الصين على توقيع اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل فى و اشنطن.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بأكثر من 0.6% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.

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تحسنت تلك المعنويات ، مع انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، بعدما أتضح التأثير الهاش للضربة الصاروخية الإيرانية على قوات أمريكية فى العراق ، بالإضافة إلى مساعي مسؤولي البلدين فى تهدئة التوترات ،ونزع فتيل الأزمة المتعلقة باغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فى غارة جوية أمريكية .

تعززت المعنويات أيضا ، بعدما قالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء الصيني " ليو هو " رئيس فريق التفاوض فى المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين ، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة من أجل توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

دعم مكاسب الدولار أيضا هذا الأسبوع ،توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى واشنطن ، عن قطاع الخدمات والوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي ،والتي أكدت على سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي.

هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول متانة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع 2019 ، واحتمالات مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2020.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع إضافة 266 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.