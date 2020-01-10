شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الفضة ترقبا لبيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، و حتى التعاملات الجارية فأسعار الفضة على وشك تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل تباطؤ مستويات طلب الأصول الآمنة ،بجانب ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش حول مستوي 17.92$ للأوقية من مستوى الافتتاح 17.88$،وسجلت أعلى مستوي 17.95$ ، وأدنى 17.84$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس أكثر من 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 18.85$ للأوقية.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ،والتي توفر أدلة قوية حول سلامة مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع 2019 ، واحتمالات مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي خلال 2020.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع إضافة 266 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.

على مدار هذا الأسبوع ،فقدت أسعار الفضة حتى الآن نسبة 0.75% ، على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل انحسار مخاوف التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة و إيران.

وأيضا ضغط سلبا على الأسعار ،ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، بفضل بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة.