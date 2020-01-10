شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة مسجلة سعر يترواح بين 688 إلى 690 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا فى مصر، عقب موجة هبوط فى الأسعار أمس الخميس بلغت 15 جنيها للجرام، عقب تراجع سعر الذهب عالمياً فى ظل تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن التهدئة فى الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على الأسعار لستجل هبوطا كبيرا على المستوى العالمى، وهو ما تسبب فى هبوط الذهب فى مصر.

أسعار الذهب هبطت أمس نحو 15 جنيها للأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة، بعد هبوط أسعار الذهب عالمياً باكثر من 1.57% لتهبط أوقية الذهب من 1580 إلى 1546 دولاراً، لكن الأوقية شهدت تحرك طفيف بقيمة حوالى دولارين لتسجل آلان 1548 دولارا.

وأرجع المحللون هبوط أسعار الذهب عالميا إلى ضعف رد الفعل الإيرانى بشأن مقتل قاسم سليماني، وتصريحات حول التهدئة وعدم التصعيد فى الشرق الأوسط، وهو ما تسبب فى عملية بيع للذهب لجنى الأرباح.





وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى:عيار 18 يسجل 591 جنيها للجرام

عيار 21 سجل مساء اليوم 690 جنيها للجرام

عيار 24 سجل مساء اليوم 788 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5520 جنيها

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أوقية الذهب 1548 دولارا

وقال أول هانسن المحلل من ساكسو بنك "الذهب يقلص بعض المكاسب فى الوقت الحالى لأن الرد الانتقامى لم يكن عنيفا كما كانت تعتقد الأسواق والمستثمرون يجنون الأرباح لهذا السبب".

وتابع: "كيف سيتحرك الذهب من هنا رهن بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب حين تستيقظ أمريكا"، مضيفا أنه فى نهاية المطاف إما سنرى الذهب يصعد فوق مستوى 1600 دولار أو ينزل إلى 1550 دولارا.

الذهب هو البديل الاستثمارى الآمن فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، ، مشيراً إلى أن حالة ترقب المستثمرون التطورات العالمية سواء بشأن اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر اقتصادين فى العالم، وكذلك الأوضاع فى الشرق الأوسط هى أسباب صعود الأسعار مؤخراً، لكن الاتجاه نحو البيع تسبب فى هبوط الأسعار بهذا الحد.

وتغذى الأوضاع المضطربة فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات

أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً فى مصر تسبب هذا الأمر فى إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.