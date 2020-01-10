شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: تطوير مشروع سكنى بالتجمع الخامس على مساحة 400 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز العالمية، عن خطط أورا خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الشركة اكتفت بما حصلت عليه من أرض بمدينة الشيخ زايد، وحصلت على أرض أخرى فى التجمع الخامس على مساحة 400 فدان لإنشاء مشروع سكنى"، جاء ذلك فى تصريحات صحفية، على هامش افتتاح حديقة ZED park تزامنا مع بداية العام الجديد، أمس الخميس.

وأضاف ساويرس، تعليقاً على افتتاح حديقة ZED park:"دائماً لدينا طموح إنشاء هايد بارك فى مصر مماثل للموجودة فى لندن، وهى أكبر بارك موجودة وسط تجمع سكنى"، متابعا :"رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان صاحب هذا الحلم، خلال فترة توليه وزارة الإسكان، ونحن حصلنا على الحديقة لتنفيذ ذلك".

واستعرض ساويرس، خطط تطوير حديقة ZED park، قائلا:" قمنا بتطوير الحديقة بإنشاء منطقة رياضية كاملة تشابه نادى متكامل على أن يكون الدخول بها مجانى وليس باشتراك مثل الأندية والتى يصل بها الاشتراك إلى مليون جنيه، وأتاحانا التدريب فيها بمختلف الألعاب".

وتابع:"كما قمنا بإنشاء منطقة ثقافية لتنظيم حفلات ومنطقة أخرى للألعاب"، واستطرد:"البعض اشتكى من ارتفاع أسعار التذكرة، ولكننا سنعمل اشتراكات للعائلات وأخرى سنوية.. ومش هيجى واحد ومعاه عائلته ويدفع فلوس كتير للدخول".

وعن قصر دخول ZED park على سكان المشروع من عدمه، أكد نجيب ساويرس، أن الحديقة ستكون متاحة للجميع سواء كان المشروع أو غيرهم، منوها إلى أن تصميم مشروع ZED يتضمن مساحات خضراء وحمامات سباحة وسط العمارات بخلاف الحديقة لتوفير أكبر مساحة خضراء للسكان.

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وبعد افتتاح ZED park، قام نجيب ساويرس بجولة على كافة أنحاء الحديقة، استمع خلالها لشرح هيثم محمد، الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفيلوبرز مصر، لتطوير الحديقة، التى تقع على مساحة 65 فداناً.

وتقدم حديقة ZED تعريفاً جديداً لمفهوم الحديقة الترفيهية من خلال إطلاق منصة ZED Park Presents الترفيهية، وستساعد منصة " ZED Park Presents” الترفيهية على تحويل الحديقة إلى مقصد جذاب لمحبى الموسيقى والترفيه من خلال تنظيم عدد من الفاعليات للمرة الأولى فى مصر مثل ملاهى Winter Wonderland الشهيرة والتى سيبدأ تشغيلها رسميا بالتزامن مع أكبر مهرجان موسيقى فى الشرق الأوسط وهو مهرجان الشرق الأوسط للموسيقى M.E.M.E.

يذكر أن شركة أورا باعت نحو 1200 وحدة سكنية من مشروع تقدم ZED من ضمن 5 آلاف وحدة سكنية بالمشروع.