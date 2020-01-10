شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.22% وسط ارتفاع التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 696 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 399.1 مليار جنيه إلى 392.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.6 مليار جنيه إلى 201.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 604.8 مليار جنيه إلى 594.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%، فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13729.81 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 522.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 2.56% مغلقًا عند مستوى 1363.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.08% مغلقًا عند مستوى 15900.85 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 481.72 نقطة.

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وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.1 مليون ورقة منفذة على 408 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 20.84% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 79.16%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 400.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 49.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 354.6 مليون جنيه، بحجم تداول 207 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 25.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.6 مليار جنيه بحجم تداول 607.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 75.4 ألف عملية.