شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر نيكى بنسبة 0.47% بجلسة الجمعة بعد انحسار توترات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، مع زيادة الطلب على الأصول عالية المخاطر، مدعومة بتراجع التوترات الدبلوماسية فى الشرق الأوسط وبآمال أن يعزز ما يسمى باتفاق المرحلة 1 التجارى بين الولايات المتحدة والصين أرباح الشركات.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.47% إلى 23850.57 نقطة، وصعد المؤشر 0.82% فى أسبوع من التقلبات عندما أحدث هجوم صاروخى إيرانى يوم الأربعاء على القوات التى تقودها الولايات المتحدة فى العراق هزة بأسواق المال العالمية.

كان الهجوم، الذى أعقب قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا الأسبوع الماضي، قد أثار المخاوف من صراع أوسع.

لكن سرعان ما استقرت أسواق الأسهم العالمية بعد أن أشارت كل من الولايات المتحدة وإيران إلى رغبة فى تفادى الحرب.

من ثم عاد تركيز السوق إلى توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين لنزع فتيل حرب تجارية دارت لشهور، وهو ما سيقلص المخاطر على توقعات الاقتصاد العالمي.

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وقال شوسوكى يامادا، مدير استراتيجية الصرف الأجنبى والأسهم اليابانية فى ميريل لينش اليابان للأوراق المالية، "ببساطة، المخاطر الجيوسياسية لا يكون تأثيرها على الأسواق المالية للمدى الطويل.

"كانت هناك بعض المخاطر للتوقعات العام الماضي، مثل خلاف التجارة، لكن هذه العوامل غير قائمة هذا العام. لا مبرر لبيع الأصول عالية المخاطر، وهو شيء جيد للأسهم. أتوقع أن يرتفع نيكى إلى 25 ألف نقطة بنهاية مارس".

وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية سهم آي.اتش.آى للآلات الصناعية بصعوده 5.14%، ثم سكرين هولدنجز لمعدات تصنيع أشباه الموصلات وزاد 4.05% وسيفن آند آى لمتاجر التجزئة الذى ارتفع 3.7%.

فى المقابل، تراجعت أسهم فاست للتجزئة 2.78%، وتشوبو للطاقة الكهربية 2.35% وإيسوزو للسيارات 1.92 %.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 بالمئة إلى 1735.16 نقطة اليوم. وعلى مدار الأسبوع، بلغت مكاسبه 0.80 بالمئة.