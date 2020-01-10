شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط عالمياً إلى 65.33 دولار للبرميل بانخفاض 4 سنتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع انحسار خطر اندلاع حرب فى الشرق الأوسط، وتحول انتباه المستثمرين إلى ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة، وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 4 سنتات إلى 65.33 دولار للبرميل، متجها صوب أول تراجع أسبوعى له فى 6 أسابيع، بخسائر نحو 5%.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات إلى 59.48 دولار، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعى فى ستة أسابيع، بانخفاض نحو 6% عن إغلاق الجمعة الماضية.

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النفط الآن دون مستواه قبل الضربة الجوية الأمريكية التى قتلت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا فى الثالث من يناير، والتى ردت إيران عليها بهجوم صاروخى على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية هذا الأسبوع دون أن تتسبب فى أى إصابات.

وقال جيه.بى مورجان فى مذكرة "رغم أن الأسواق تحسب عن حق الأسعار على أساس مخاطر أقل... لحدوث تعطيلات معروض فى الشرق الأوسط، فمازلنا نعتقد أن الإنتاج مازال يواجه بعض المخاطر من العوامل الجيوسياسية فى المنطقة".