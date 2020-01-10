شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب عالمياً وسط ارتفاع الأسهم مع تلاشى توترات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% فى الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات فى الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب منخفضا 0.1 % إلى 1550.66 دولار للأوقية، وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولار أمس الخميس.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1551.60 دولار.

فى غضون ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعد تصريحات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومن إيران أشارت إلى تهدئة التوترات العسكرية، حتى مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.

وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسى تريدر، "نرى تقبلا للمخاطرة ودولارا أقوى وأسهما فى صعود.

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"إلى جانب قول الرئيس الأمريكى إن إيران تتراجع، فإن مشروع قانون نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب للحد من السلطات التنفيذية لترامب ضد إيران يقلل الضغط فى الشرق الأوسط."

كان مجلس النواب الأمريكى أقر يوم الخميس قرارا لمنع ترامب من أخذ مزيد من الإجراءات العسكرية بحق إيران.

وفى المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3 % إلى 2101.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولار فى الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض، وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعى له منذ منتصف يونيو ، بصعوده نحو 6% حتى الآن.

وتقدمت الفضة 0.2 % إلى 17.93 دولار للأوقية، لكنها بصدد أسوأ أسبوع لها فى 5 أسابيع، فى حين زاد البلاتين 0.2 % أيضا مسجلا 968.49 دولار.