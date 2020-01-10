شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تعقد أكثر من 40 لقاء مع ممثلين محليين ودوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد عمل الوزارة عن العام 2019، حيث استعرض التقرير جهود الوزارة والجهات التابعة وأبرز الفعاليات التى شاركت بها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأبرز البرامج التدريبية التى حرصت وزارة التخطيط وذراعيها التدريبى والبحثى على عقدها فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وبرامج الإصلاح الإدارى ومحوريه بناء القدرات والتطوير المؤسسى فضلًا عن اللقاءات التى عقدتها سيادة وزيرة التخطيط لبحث سبل التعاون مع ممثلى الدول المختلفة.



وتناول التقرير أبرز اللقاءات التى جمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلى الجهات المختلفة محليًا ودوليًا: وتناول التقرير أبرز اللقاءات التى جمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلى الجهات المختلفة محليًا ودوليًا:

● لقاء ممثلى بنك HSBC لبحث سبل التعاون فى ملفات الصندوق السيادي

● لقاء أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لبحث أوجه التعاون لدعم المجلس

● لقاء وزير النقل لبحث الخطة الاستثمارية لوزارة النقل

● لقاء محافظ الوادى الجديد لبحث سبل استثمار الفرص التنموية بالمحافظة

● لقاءات ممثلى المؤسسات والهيئات الدولية :

● لقاء وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتى لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الدولتين

● لقاء سفير أفغانستان لبحث التعاون فى مجالات الإصلاح الإداري

● لقاء الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لبحث سبل التعاون المشترك

● لقاء المدير الاقليمى لمكتب البنك الدولى لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتى لبحث سبل التعاون بين الطرفين

● لقاء الدكتورة هالة السعيد كمحافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية بالرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

● لقاء الدكتور بندر حمزة حجّار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لتعزيز سبل التعاون

● لقاء مستشار رئيس الوزراء ووزير الإصلاح المؤسسى فى باكستان

● لقاء الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتعزيز سبل التعاون بين مصر والمؤسسة.

● لقاء الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ووزير الإدارة العامة السيريلانكى لبحث التعاون الثنائى فى مجال الإصلاح الإداري

● لقاء المدير العام لليونيدو لبحث أوجه التعاون المشترك

● لقاء وزير التخطيط العراقى لبحث سبل التعاون

● لقاء ممثلى مجموعة كيرى لمناقشة التطورات الاقتصادية المصرية وتأثيرها على تحسين المناخ الاستثمارى.

● لقاء رجل الأعمال الإماراتى "خلف الحبتور" لبحث فرص الاستثمار المتاحة فى صندوق مصر السيادى.

● لقاء رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى والوفد المرافق له لبحث فرص الاستثمار المتاحة مع صندوق مصر السيادى.

● لقاء نائب رئيس شركة هوواوى العالمية لبحث سبل التعاون المشترك

● لقاء رئيس بعثة آلية مراجعة النظراء الإفريقية



أهم أحداث وزارة التخطيط فى 2019



وأشار تقرير حصاد عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أبرز البروتوكولات التى وقعتها الوزارة خلال عام 2019: وأشار تقرير حصاد عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أبرز البروتوكولات التى وقعتها الوزارة خلال عام 2019:

● بروتوكول تعاون بين وزارتا التخطيط والاتصالات بشأن تطوير وميكنة الأعمال بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية التابعة لها،

● بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط وشركة القلعة وجامعة النيل حول مستقبل الطاقة فى مصر حتى عام 2030

● بروتوكول بين وزارتى التخطيط والدفاع بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية وتأسيس المركز الوطنى للبيانات المكانية

● بروتوكول موقع مع جامعة كينجز البريطانية والجامعة الأمريكية بشأن رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

● بروتوكول موقع بين مشروع رواد 2030 وجامعة النيل ممثلة فى مبادرة رواد النيل وذلك بشأن إنشاء المصنع المصغر "مايكرو فاكتوري" لدعم الشركات الناشئة والقائمة

● بروتوكول بين رواد 2030 وجامعة أسوان بشأن دعم التنمية المستدامة وريادة الأعمال فى جنوب الصعيد،

● برتوكول تعاون مع وزارتى التنمية المحلية والاتصالات لإنشاء منصة معلوماتية جغرافية لمنظومة المحاجر.

● برتوكول ثلاثى بين وزارات التخطيط والأوقاف والتربية والتعليم لمساهمة الأوقاف بـ ١٠٠ مليون جنيه استثمارات لصندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم

● مذكرة تفاهم مع الجامعة الألمانية للتعاون فى تنفيذ حزمة البرامج التدريبية لدعم مشروع "رواد 2030 " ضمن مبادرة "مليون ريادي"

● مذكرة تفاهم مع شركة فيزا لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية

● مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات.

● المذكرة التى تم توقيعها بين المعهد القومى للإدارة وجامعة ميزورى الأمريكية لتنفيذ برنامج القيادة للتميز الحكومى لعدد 200 موظف من الجهاز الإدارى للدولة

● توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمى لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا.



أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية العديد من القرارات على مدار العام جاء أبرزها: أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية العديد من القرارات على مدار العام جاء أبرزها:

● القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى ولجانها الفرعية كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى.

● قرار بشأن الدليل الارشادى لنظام تقويم أداء الموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، بما يكفل الدقة التامة فى قياس أداء وسلوك الموظف وصولًا إلى المنحنى الطبيعى للأداء.



أهم إنجازات خطة الإصلاح الإدارى فى تقييم العاملين



أطلقت وزارة التخطيط على مدار العام عددًا من التطبيقات والملفات المهمة تمثل أبرزها : أطلقت وزارة التخطيط على مدار العام عددًا من التطبيقات والملفات المهمة تمثل أبرزها :

● إطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030"

● تطبيق "المؤشرات الاقتصادية"

● تطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات

● إطلاق المعهد القومى للإدارة لمدونة السلوك الوظيفى فى نسختها النهائية والمحدثة بالكامل



ماذا تحقق من خطة الإصلاح الإدارة فى التطوير المؤسسى

وعن أبرز المؤشرات والأرقام التى تناولها تقرير حصاد وزارة التخطيط عن العام 2019 : وعن أبرز المؤشرات والأرقام التى تناولها تقرير حصاد وزارة التخطيط عن العام 2019 :

● الموافقة على زيادة استثمارات محافظة أسوان بخطة العام المالى 2018/2019 بمبلغ 47 مليون جنيه واعتماد 120 مليون جنيه لمحافظة أسوان

● اعتماد مبلغ 193.2 مليون جنيه لبنى سويف

● اعتماد مبلغ 149 مليون جنيه لبرامج التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية

● اعتماد مبلغ 402 مليون جنيه لتجهيز عيادات تنظيم الأسرة

● اعتماد 250 مليون جنيه لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات

● اعتماد مبلغ 25 مليون جنيه لمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة.



أهم الموافقات والتخصيصات خلال عام 2019



كما شهد عام 2019 إعلان الوزارة عن عدد من المؤشرات الاقتصادية على مدار العام : كما شهد عام 2019 إعلان الوزارة عن عدد من المؤشرات الاقتصادية على مدار العام :

● إصدار تقرير حصاد التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2018/2019 حول الانتهاء التام من تنفيذ 1590 مشروع بتكلفة 395 مليار جنيه وتنفيذ 413 مشروع بتكلفة 82.01 مليار جنيه خلال الربع الثالث فقط منه

● إصدار تقرير حصاد مرحلة البناء عن العام المالى 18/2019 حول الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع فى مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة إجمالية حوالى 490 مليار جنيه خلال 18/2019.

● إعلان الملامح الرئيسة لاستثمارات خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 حول 1.17 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام المالى مع استهداف تحقيق 6% معدل نمو اقتصادى و18.6% معدل استثمار.

● الإعلان عن مشروعات المرحلة الأولى للعام المالى 18/2019 لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجاً والذى تضمن 1.3 مليار جنيه التكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا بمحافظات سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف وأسوان



أهم المؤشرات والأرقام خلال عام 2019



تضمن التقرير الاستثمارات الموجهة لأبرز قطاعات خطة التنمية المستدامة متضمنًا: تضمن التقرير الاستثمارات الموجهة لأبرز قطاعات خطة التنمية المستدامة متضمنًا:

● جملة الاستثمارات المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بنحو 1,545 مليار جنيه بخطة العام المالى 2019/2020

● الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 19/2020 لبرنامج التنمية المحلية بنحو 15.4 مليار جنيه

● تخصيص 111.9 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء خلال 19/2020

● توجيه استثمارات كلية بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم الجامعى وقبل الجامعي

● 27.5 مليار جنيه استثمارات كلية "عامة، وخاصة" للخدمات الصحية بخطة التنمية المستدامة لعامها الثانى ٢٠١٩/٢٠٢٠

• 42.1 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الزراعة بخطة عام 19/2020

● 84.4 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الصناعة بخطة عام 19/2020

● الموافقة على إدراج مشروع "حياة كريمة" كمشروع فرعى تحت مشروع تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات، وتعزيزه باستثمارات قدرها 700 مليون جنيه فى 143 قرية من القرى الأكثر احتياجًا فى عدد 11 محافظة للعام المالى 19/2020



أهم المؤشرات والأرقام فى 2019



وحول منظومة التحول الرقمى تضمن حصاد الوزارة : وحول منظومة التحول الرقمى تضمن حصاد الوزارة : Advertisements

● تطوير 230 مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالى 312 مستهدف تطويرها.

● ميكنة 239 نيابة مرور

● ميكنة 196 وحدة مرور

● ميكنة 94 مكتب سجل تجارى

● ميكنة 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية

● ربط 61 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ومنصة تقديم الخدمات الحكومية والتى تضم 100 خدمة



ماذا تحقق من خطة الإصلاح الإدارى فى ميكنة الخدمات



وحول جهود الوزارة فى توفير البرامج التدريبية والخطط لتعزيز كفاءة العاملين فقد أشار حصاد وزارة التخطيط إلى : وحول جهود الوزارة فى توفير البرامج التدريبية والخطط لتعزيز كفاءة العاملين فقد أشار حصاد وزارة التخطيط إلى :

● توفير مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية ليصل إجمالى عدد المتدربين إلى نحو 25 ألف متدرب

● برنامج تدريب العاملين بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بعدد متدربين بلغ نحو 10398 ألف متدرب.

● برنامج تطوير القيادة الفعالة والقيادات الوسطى بإجمالى عدد متدربين 287 متدرب

● البرنامج الاستراتيجى وطنى 2030 بإجمالى عدد متدربين 7881 متدرب

● برنامج التخطيط الاستراتيجى بإجمالى متدربين 211 متدرب

● برامج الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات بعدد متدربين بلغ 2265 متدرب

● البرنامج التدريبى للموارد البشرية والذى تم على ثلاث مراحل بعدد متدربين بلغ 1707 متدرب

● برنامج المسئول الحكومى المحترف بعدد متدربين بلغ 2480

● ماجستير الإدارة الحكومية بعدد 1278 متدرب بجامعة اسلسكا

● برنامج رفع كفاءة موظفى محافظة بورسعيد بإجمالى 383 متدرب

● برنامج تأهيل القيادات النسائية بإجمالى عدد متدربات 86 متدربة

● برنامج القيادة للتميز الحكومى (دبلومة الإدارة العامة) بعدد متدربين بلغ 166 متدرب

● برنامج المسئول الحكومى المحترف بعدد متدربين 2480 متدرب

● تدريب عدد 3699 متدرب وفقًا لمعايير التميز الحكومى لجائزتى المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية.



ماذا تحقق من خطة الإصلاح الإدارى فى تطوير الخدمات



ماذا تحقق من خطة الإصلاح الإدارى فى تكامل البنية المعلوماتية



ماذا تحقق من خطة الإصلاح الإدارى فى ميكنة الشهر العقارى



مثلت وزيرة التخطيط مصر فى العديد من المحافل الدولية منها: مثلت وزيرة التخطيط مصر فى العديد من المحافل الدولية منها:

● شاركت وزيرة التخطيط بفعاليات القمة العالمية للحكومات بمدينة دبى نيابة عن الرئيس السيسي

● شاركت هالة السعيد كمحافظ مصر بالبنك الإسلامي، بأعمال الاجتماع الـ 44 لمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية بالمغرب

● شارك وفد جمهورية مصر العربية، ممثلًا فى وزارة التخطيط، فى الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومى العربي

● إلقاء وزيرة التخطيط لكلمة مصر خلال افتتاح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط

● تمثيل وزارة التخطيط مصر بمبادرة "إطلاق المركز العالمى لحوكمة أهداف التنمية المستدامة" بنيويورك

● مثلت وزارة التخطيط مصر بورشة العمل الإقليمية لتدريب المدربين بأديس أبابا



أهم المؤتمرات التى شارككت فيها وزير التخطيط



شاركت وزيرة التخطيط فى العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية أبرزها : شاركت وزيرة التخطيط فى العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية أبرزها :

● المشاركة بمنتدى تمويل التنمية 2019 بمدينة نيويورك الأمريكية

● المشاركة بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة بنيويورك

● المشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية فى دورة انعقاده العادية 101 ومؤتمر المنظمة التاسع عشر بالمغرب

● المشاركة بالمنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 2019 والمنعقد فى العاصمة اللبنانية

● المشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادى الروسى الإفريقى وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين رئيس جمهورية مصر العربية الذى يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى حاليًا، والرئيس الروسي

● المشاركة بلجنة الحوكمة العامة بفرنسا



وتضمنت أبرز الأحداث على مدار العام : وتضمنت أبرز الأحداث على مدار العام :

● انضمام صندوق مصر للمنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية

● إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط، ووحدة لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية

● إعلان وزارة التخطيط عن الفائزين بجائزة الإبداع الإدارى خلال فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة

● فوز مصر ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بالمركز الثانى بمشروع تحسين الخدمات العامة

● عقد الاجتماع الأول للمجلس القومى للأجور بعد 6 سنوات من آخر انعقاد له

● الإعلان عن تعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا لصندوق مصر السيادي

● انضمام المعهد القومى للإدارة إلى المؤسسة الأوربية للتنمية الإدارية رسميًا

● فتح باب الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم

● إطلاق مشروع رواد 2030 حاضنة أعمال للشباب الأفريقى إلكترونياً

● افتتاح الدكتورة هالة السعيد، لمؤتمر "إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018".



قامت وزيرة التخطيط خلال عام 2019 بإجراء العديد من الزيارات والجولات التفقدية لعدد من المحافظات: قامت وزيرة التخطيط خلال عام 2019 بإجراء العديد من الزيارات والجولات التفقدية لعدد من المحافظات:

● زيارة محافظة الوادى الجديد لافتتاح 4 مراكز تكنولوجية

● زيارة محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال

● التوجه إلى محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة

● جولات ممثلى الوزارة فى محافظات الجمهورية للتعريف بماهية جائزة التميز الحكومي

● انطلاق حملة ابدأ مستقبلك من جانب مشروع رواد 2030 والتابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات كافة

افتتحت الدكتورة هالة السعيد بالتعاون مع المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل :

● أعمال التطوير التقنى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها،

● افتتاح مأمورية استئناف شمال القاهرة

● افتتاح أعمال التطوير بالمكتب الأمامى لمجمع محاكم الفيوم

● افتتاح مكتب شهر عقارى شمال القاهرة بعد تطويره.



أهم المؤتمرات خلال 2019

وشهد عام 2019 وفقًا لتقرير حصاد وزارة التخطيط مشاركة وزارة التخطيط بالعديد من المؤتمرات الكبرى وعقد وتنظيم العديد من الأحداث البارزة خلال العام وتمثل أبرز تلك الفعاليات : وشهد عام 2019 وفقًا لتقرير حصاد وزارة التخطيط مشاركة وزارة التخطيط بالعديد من المؤتمرات الكبرى وعقد وتنظيم العديد من الأحداث البارزة خلال العام وتمثل أبرز تلك الفعاليات :

● انعقاد الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى نسخته الثالثة

● وانعقاد قمة صوت مصر على هامش الأسبوع

● إطلاق الوزارة جائزة التميز الحكومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

● إطلاق وزارة التخطيط للمؤتمرالدولى لتقييم القدرات الوطنية بمدينة الغردقة فى نسخته السادسة

● المشاركة فى إطلاق مؤتمر مصر تستطيع للعام 2019

● المشاركة بجناح الحكومة بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا CAIRO ICT

● إطلاق معهد التخطيط القومى للإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية

● إطلاق الاجتماع الرابع