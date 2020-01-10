شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة: وفرة الإمدادات وضعف نمو الطلب يكبحان أسعار النفط فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير وكالة الطاقة الدولية، لرويترز، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تتلقى سوق النفط العالمية إمدادات جيدة فى 2020 وأن نمو الطلب قد يظل ضعيفاً، مما سيكبح الأسعار.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذى للوكالة، "نتوقع نمو الطلب أقل قليلا من مليون برميل يومياً"، مضيفا أن النمو قد يظل ضعيفا، مقارنة مع مستوياته التاريخية.

وقال إن هناك فائضا مفترضا بمليون برميل يوميا من النفط، مما سيكفل تلقى السوق العالمية إمدادات جيدة.

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وقال بيرول "إنتاج غير أوبك قوى جدا. مازلنا نتوقع أن يأتى الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل ومن النرويج وكندا وجيانا ودول أخرى،" مشيرا إلى منتجى النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتابع "بالتالي، يمكننى أن أقول إن الأسواق، فى رأيي، مزودة جيدة جدا بالنفط، ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى الأسعار عند 65 دولارا للبرميل."

كانت العقود الآجلة لخام برنت تجاوزت 70 دولارا للبرميل بعد أن قتلت ضربة جوية أمريكية قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا فى العراق الجمعة الماضية، مما صعد التوترات فى الشرق الأوسط. لكن الأسعار سرعان ما هدأت بعد انحسار خطر اندلاع حرب فى الخليج.