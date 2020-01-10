شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحافظ على المسار التصحيحي الهابط– تحليل -10-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير حتى هذه اللحظة على تداولات سعر النحاس نظرا لتمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 2.8400 ليحافظ بذلك على مساره التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نؤكد على أهمية تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة وصوله نحو الأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 2.7500 و 2.7000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8400 و 2.7500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النحاس يحافظ على المسار التصحيحي الهابط– تحليل -10-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.