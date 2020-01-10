شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحافظ على المسار التصحيحي الهابط– تحليل -10-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير حتى هذه اللحظة على تداولات سعر النحاس نظرا لتمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 2.8400 ليحافظ بذلك على مساره التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نؤكد على أهمية تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة وصوله نحو الأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 2.7500 و 2.7000 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8400 و 2.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط